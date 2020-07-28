У Зеленского пояснили нарушение перемирия на Донбассе

Обстрелы позиций ВСУ со стороны террористов на Донбассе после объявления перемирия обусловлены “автономностью” незаконных вооруженных формирований.

Такое объяснение РБК-Украина дали в Офисе президента Украины. Там уточнили, что новые обстрелы – это одиночное явление, поэтому сейчас речь не идет о системной стрельбе.

"Причины этой стрельбы очевидны – некоторая автономность незаконных вооруженных формирований, чье командование не всегда сразу понимает важность прекращения огня или выполняет определенные провокационные функции, или даже человеческий фактор, когда человек с той стороны не может справиться с эмоциями", – отметили в ОП.

Кроме того, там подчеркнули, что на случай дальнейших обстрелов есть решение в рамках Трехсторонней контактной группы. Подгруппа по безопасности должна оценить причины, интенсивность несистемного огня и предложить действенные меры наказания.

Как писал OBOZREVATEL: