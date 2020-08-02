У Зеленского сказали, кто решил выполнить требование луцкого террориста

В Офисе президента долго обсуждали, стоил ли выполнять требования луцкого террориста Максима Кривоша, но решение принял сам президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал в интервью "Стране" медийный кризис-менеджер в ОП Михаил Подоляк. По его словам, ситуация была критической.

"Я занимался такими кризисами и немножко в них понимаю. Если больше трех часов переговоры идут плохо, потом все в оперативном штабе начинают работать пассивно. Вообще-то уже через три часа на столе у Зеленского должно было лежать несколько сценариев, по которым можно идти. Надо точно понимать профайл человека, с которым ты разговариваешь, и точно попасть в вещь, которая его тщеславие выведет на первый план. Надо заигрывать с "Я" человека, с его альтер-эго. Ты должен сделать из него супергероя и объяснить, что его следующий шаг не должен закончиться трагически. Потому что тогда у него появляется площадка, что он должен свое эго дальше чесать. Это классика переговоров подобного рода. Но не получалось там этого" , – отметил политтехнолог.

По его словам, решения, что делать в ситуации с луцким террористом, не было на протяжении 8 часов.

"И президент взял эту ответственность на себя и принял, на мой взгляд, абсолютно нормальное решение, которое разгрузило ситуацию. Да, это решение необычно, нетрадиционно. Но у нас и страна нетрадиционная. У нас же все проблемные ситуации заточены на президента. Вся структура власти упирается в одну фамилию", – сказал Подоляк.

Также он заметил, что в США никто бы не требовал от Трампа записывать видео – это бы решалось на уровне губернатора или главы силового ведомства.

"Там люди понимают, кто за что отвечает. А у нас любое маленькое происшествие – пусть Зеленский решит проблему. Вот он и решил. Теперь другой вопрос – открыл ли он ящик Пандоры", – заявил кризис-менеджер.

По его мнению, Зеленский показал, что способен принять любое, крайне жесткое непопулярное решение. При этом президент оказался недоволен подготовкой силовиков к нестандартной ситуации.

"Президент сделал вывод, что силовикам все же нужно более надлежащим образом готовиться к таким ситуациям. Это тоже предмет его разбирательства с силовыми структурами. Он четко им заявил, что они не могут постоянно спекулировать на его имени, и он больше не будет решать подобные кризисы. Либо они сами научатся, либо кто-то другой", – сказал политтехнолог.

Он отметил, что силовики не давили на президента, но и не предлагали конкретных решений.

"Они не дали никакого решения, просто морозились. Конфликт длится больше восьми часов, а решения так и нет. Ждут, пока все само пройдет. Президент своим поступком показал две вещи: он готов принимать личные непопулярные решение. А это отлично для страны, он не скрылся за кем-то", – подчеркнул представитель ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке. Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео о фильме, как того хотел преступник.