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У Зеленского сказали, кто решил выполнить требование луцкого террориста

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
2,6 т.
Михаил Подоляк рассказал, кто принял решение записать видео по требованию луцкого террориста

Михаил Подоляк рассказал, кто принял решение записать видео по требованию луцкого террориста.

В Офисе президента долго обсуждали, стоил ли выполнять требования луцкого террориста Максима Кривоша, но решение принял сам президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал в интервью "Стране" медийный кризис-менеджер в ОП Михаил Подоляк. По его словам, ситуация была критической.

"Я занимался такими кризисами и немножко в них понимаю. Если больше трех часов переговоры идут плохо, потом все в оперативном штабе начинают работать пассивно. Вообще-то уже через три часа на столе у Зеленского должно было лежать несколько сценариев, по которым можно идти. Надо точно понимать профайл человека, с которым ты разговариваешь, и точно попасть в вещь, которая его тщеславие выведет на первый план. Надо заигрывать с "Я" человека, с его альтер-эго. Ты должен сделать из него супергероя и объяснить, что его следующий шаг не должен закончиться трагически. Потому что тогда у него появляется площадка, что он должен свое эго дальше чесать. Это классика переговоров подобного рода. Но не получалось там этого" , – отметил политтехнолог.

По его словам, решения, что делать в ситуации с луцким террористом, не было на протяжении 8 часов.

"И президент взял эту ответственность на себя и принял, на мой взгляд, абсолютно нормальное решение, которое разгрузило ситуацию. Да, это решение необычно, нетрадиционно. Но у нас и страна нетрадиционная. У нас же все проблемные ситуации заточены на президента. Вся структура власти упирается в одну фамилию", – сказал Подоляк.

Также он заметил, что в США никто бы не требовал от Трампа записывать видео – это бы решалось на уровне губернатора или главы силового ведомства.

"Там люди понимают, кто за что отвечает. А у нас любое маленькое происшествие – пусть Зеленский решит проблему. Вот он и решил. Теперь другой вопрос – открыл ли он ящик Пандоры", – заявил кризис-менеджер.

По его мнению, Зеленский показал, что способен принять любое, крайне жесткое непопулярное решение. При этом президент оказался недоволен подготовкой силовиков к нестандартной ситуации.

"Президент сделал вывод, что силовикам все же нужно более надлежащим образом готовиться к таким ситуациям. Это тоже предмет его разбирательства с силовыми структурами. Он четко им заявил, что они не могут постоянно спекулировать на его имени, и он больше не будет решать подобные кризисы. Либо они сами научатся, либо кто-то другой", – сказал политтехнолог.

Он отметил, что силовики не давили на президента, но и не предлагали конкретных решений.

"Они не дали никакого решения, просто морозились. Конфликт длится больше восьми часов, а решения так и нет. Ждут, пока все само пройдет. Президент своим поступком показал две вещи: он готов принимать личные непопулярные решение. А это отлично для страны, он не скрылся за кем-то", – подчеркнул представитель ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке. Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео о фильме, как того хотел преступник.

УкраинаЗахват автобуса в ЛуцкеОфис президента Михаил ПодолякВладимир Зеленский
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