У Зеленского потребовали от Рады принять один закон до выборов

Верховная Рада Украины VIII созыва должна принять законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Такое мнение высказал представитель команды президента Украины Владимира Зеленского Денис Монастырский 23 мая в ходе встречи парламентско-гражданской платформы в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Единственный пункт, который мог бы и должен объединить парламент сегодня, - это принятие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Это тот долг, который имеем все мы перед украинским обществом, в первую очередь, и перед международными партнерами. Тут необходимо подняться выше над политическими интересами и политическими видениями, и принять в этом созыве этот очень важный акт", - сказал он.

По словам Монастырского, в будущем должна быть принята стратегия национальной безопасности.

Заседание Рады 24 канал

"Это очень важный документ, но перед этим должна быть объективная оценка исполнения стратегии 2015 года, для учета при разработке новой стратегии", - добавил представитель команды президента.

Кроме того, Монастырский подчеркнул, что все изменения уголовно-процессуального законодательства должны происходить через профильный комитет Верховной Рады.

Среди прочего, он уверен, что новый созыв парламента примет необходимые акты для создания комитета Рады по контролю за сектором безопасности.

Как писал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать ст. 368-2 УК неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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