У Зеленского поставили точку в вопросе поставок воды в Крым

Марина Лисничук Политика 15:56, 18.05.2020 Обновлено: 17:12, 18.05.2020

Украина не будет возобновлять поставки воды во временно оккупированный Россией Крым.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый заместитель главы украинской делегации в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, вице-премьер Украины Алексей Резников.

"Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что сейчас за эту ситуацию отвечает исключительно Россия.

"Тем более, что, согласно Женевской конвенции, они обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения", – добавил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото самых больших водохранилищ аннексированного Россией Крыма, обеспечивающих полуостров водой, которые значительно высохли за последние шесть лет.

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