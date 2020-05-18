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18 мая • обновлено в 19:25
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У Зеленского поставили точку в вопросе поставок воды в Крым

59.6т
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Украина не будет возобновлять поставки воды во временно оккупированный Россией Крым.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый заместитель главы украинской делегации в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, вице-премьер Украины Алексей Резников.

"Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", – отметил он.

У Зеленского поставили точку в вопросе поставок воды в Крым

Дипломат подчеркнул, что сейчас за эту ситуацию отвечает исключительно Россия.

"Тем более, что, согласно Женевской конвенции, они обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения", – добавил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото самых больших водохранилищ аннексированного Россией Крыма, обеспечивающих полуостров водой, которые значительно высохли за последние шесть лет.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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