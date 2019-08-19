У Зеленского пообещали сформировать Кабмин за два дня

Для формирования правительства новому составу Верховной Рады будет достаточно двух дней.

Такое заявление сделал представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус в интервью "Главкому". "Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", – сказал он.

О себе Герус отметил, что не знает, где он больше хотел бы работать – в Министерстве энергетики и угольной промышленности или в комитете Рады по вопросам энергетики.

Кабмин Украины LB.ua

Он также рассказал, что на должность премьер-министра есть ряд кандидатур, но называть имена не стал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра.

При этом он подтвердил, что главу партии Дмитрия Разумкова считают "безальтернативным" кандидатом на должность спикера Верховной Рады.

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