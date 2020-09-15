У Зеленского показали видео "многолюдной" встречи президента в Австрии

Президент Владимир Зеленский 15 сентября посетил Австрию с рабочим визитом, где его встретили несколько украинцев.

Видео, как главу государства приветствуют сограждане, на своей странице в Facebook опубликовала его пресс-секретарь Юлия Мендель (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"Украинцы приветствуют в Австрии президента Владимира Зеленского", – подписала она публикацию.

На кадрах видно, что Зеленского за ограждением встречают четыре человека – две девушки и две женщины.

Украинцы приветствовали Зеленского в Австрии.

Наиболее бурно отреагировали девушки. Одна из них крикнула президенту: "Слава Украине!". Еще одна добавила: "Одесса вас приветствует!".

(Видео – Facebook Юлии Мендель)

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Австрию Владимир Зеленский провел переговоры с руководством страны, на которых затронул ряд вопросов, в том числе производства вакцины от коронавируса, экономического сотрудничества, а также угрозы для Украины и Европы от газопровода "Северный поток-2".