У Зеленского подтвердили слухи о новом министерстве: кто возглавит

В команде президента Украины Владимира Зеленского подтвердили слухи о том, что Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта планируют объединить в одно – Министерство гуманитарной политики.

Возглавить его может экс-руководитель телеканала СТБ и внештатный советник президента Владимир Бородянский. Такое заявление сделал в интервью "Громадському" заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.

"Это не беспочвенные слухи. Действительно, работа и мысли такие есть", – сказал он.

Владимир Бородянский СТБ

По его словам, функционал министерств во время объединения не исчезнет. "Все те функции, которые они выполняли, остаются. Кстати, это британская модель. В Британии и культура, и спорт, и медиа объединены в одно министерство", - пояснил Костюк.

Планируется, уточнил он, также приобщить специалистов по маркетингу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о возможности создания нового министерства во главе с Бородянским говорил новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram