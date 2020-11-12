У Зеленского поделились, что будут обсуждать на встрече в "нормандском формате"

На встрече советников лидеров "нормандской четверки", которая пройдет в формате видеоконференции 13 ноября, стороны будут обсуждать представленный Украиной план по достижению мира на Донбассе.

Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба главы государства. По его словам, в целом в повестке дня заседания будут стоять вопросы активизации работы Трехсторонней контактной группы.

"После саммита лидеров стран "нормандского формата" в декабре прошлого года прошло определенное время, но это не значит, что работа не велась. Этот формат существует не только на уровне лидеров – активно общаются между собой и советники президентов", – сказал он.

Жовква подчеркнул, что Украина пытается ускорить переговорный процесс. Для этого она предлагает конструктивные шаги, в том числе и план действий, который украинская сторона уже представила на рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

"Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", – добавил он.

Заместитель главы ОП также отметил, что президент Владимир Зеленский постоянно общается с другими лидерами "нормандской четверки". Также Жовква не исключил возможности возобновления должности спецпредставителя Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины после вступления в должность нового президента США.

"Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы США понимать, что происходит в рамках "нормандского формата", формально не принимая в нем участия", – пояснил он, добавив, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ТКГ и "нормандского формата", но для достижения мира нужно движение навстречу другой стороны, поэтому здесь страна рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Напомним: ранее украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе озвучила свой план действий по решению военного конфликта на Донбассе. Главным пунктом был назван вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Павел Климкин предположил, что избрание кандидата от Демократической партии Джо Байдена президентом США может изменить ситуацию с войной на Донбассе и аннексией Крыма в Украине. Он отметил важность для украинского государства понимать направления политики американской администрации.