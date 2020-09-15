У Зеленского поддержали выход Юрченко из фракции "Слуга народа": мандат у нардепа не отняли

В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение народного депутата Александра Юрченко о выходе из фракции "Слуга народа" после скандала с его причастностью к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Там назвали решение Юрченко “уместным” и выразили надежду на его сотрудничество с правоохранительными органами.

В сообщении подчеркнули, что курс Зеленского на преодоление коррупции был выражен в реальных шагах уже с первых дней его каденции и до сих пор.

"Такой подход демонстрирует, что президент Украины Владимир Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела", – сказано в сообщении.

В ОП добавили, что инструменты для борьбы с коррупцией созданы, а деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов.

"Никаких исключений из этого правила ни для кого в государстве не было и не будет", – отметили в ОП.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами 15 сентября уточнил, что Юрченко ещё не подал заявление о выходе из фракции, но по телефону пообещал передать его руководству фракции.

"У меня нет в руках заявления господина Юрченко – это важно, но у меня есть телефонное подтверждение, что он такое заявление написал и, когда будет возможность, он его передаст. Если он сегодня его передаст, то я сегодня его регистрирую в нашем внутреннем документообороте, и завтра Разумков сможет огласить, что он вышел из фракции", – сказал Арахамия.

Напомним, что несмотря на резкие заявления Зеленского о жестких мерах вплоть до лишения мандата по отношению к скомпротировавшим себя и репутацию “Слуги народа” нардепам, никто из оскандалившихся “слуг” с Верховной Радой не расстался.

До последнего не хотели исключить из фракции одиозного политика Романа Иванисова, который получил срок за изнасилование. Эту информацию Иванисов скрывал от всех, в "Слуге народа" же до последнего не хотели исключать одиозного политика, но после давления СМИ выгнали его из фракции. Он продолжает работать в Верховной Раде.

Народный депутат-мажоритарщик от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой. Он обсуждал "решалово" с прокуратурой по николаевскому заводу "Океан".

Еще один громкий скандал произошел с бывшим комиком "Квартала 95" Юрием Корявченковым ("Юзиком"). В СМИ попала запись разговора "слуги", его коллег по партии с руководством днепропетровской полиции. В опубликованном разговоре с полицией "слуги народа" рассказали, что будут контролировать лично уголовные дела по бизнесу и сбору металлолома.

Ни один из нардепов, попавших в громкие скандалы, так и не лишился мандата.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко. Как сообщил исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос, помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В НАБУ 15 сентября опубликовали новые пленки разговоров с народным депутатом Александром Юрченко и его посредником по вопросу получения взятки за законопроект об отходах.

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, который был судим за изнасилование, исключили из политсилы после давления СМИ. Но депутатский мандат Иванисов так и не сложил. Спустя два месяца после скандала нардеп спокойно вышел на работу.

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