Украина поддержала подписание мирного соглашения США с террористами "Талибана" ради мирного процесса в Афганистане.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в воскресенье, 1 марта.

"Как активные члены-контрибуторы Миссии НАТО "Решительная поддержка" приветствуем договоренности между США, правительством Афганистана и Талибаном", – написал он.

"Мы понимаем боль афганского народа от длительной войны и желание развития. Поэтому мы будем оставаться надежным Союзником НАТО в Миссии "Решительная поддержка" до полного выполнения задач Миссии в рамках мирных соглашений", – добавил министр.

Зеленский и Загороднюк Telegram-канал министра обороны

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 февраля в городе Доха (Катар) США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно закончить войну в Афганистане.

Подписали документ американский Спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель главаря "Талибана" Мулла Абдул Гани Барадар.

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