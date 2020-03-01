Главная Новости
2 марта • обновлено в 01:40
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

У Зеленского поддержали примирение Трампа с террористами "Талибана"

1.3т
Читать материал на украинском

Украина поддержала подписание мирного соглашения США с террористами "Талибана" ради мирного процесса в Афганистане.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в воскресенье, 1 марта.

"Как активные члены-контрибуторы Миссии НАТО "Решительная поддержка" приветствуем договоренности между США, правительством Афганистана и Талибаном", – написал он.

"Мы понимаем боль афганского народа от длительной войны и желание развития. Поэтому мы будем оставаться надежным Союзником НАТО в Миссии "Решительная поддержка" до полного выполнения задач Миссии в рамках мирных соглашений", – добавил министр.

Зеленский и Загороднюк

Зеленский и Загороднюк

Telegram-канал министра обороны

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 февраля в городе Доха (Катар) США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно закончить войну в Афганистане.

Подписали документ американский Спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель главаря "Талибана" Мулла Абдул Гани Барадар.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
У пендосов аж камень с души упал. Как же, сама Украина не против!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги