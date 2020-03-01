Украина поддержала подписание мирного соглашения США с террористами "Талибана" ради мирного процесса в Афганистане.
Об этом в Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в воскресенье, 1 марта.
"Как активные члены-контрибуторы Миссии НАТО "Решительная поддержка" приветствуем договоренности между США, правительством Афганистана и Талибаном", – написал он.
"Мы понимаем боль афганского народа от длительной войны и желание развития. Поэтому мы будем оставаться надежным Союзником НАТО в Миссии "Решительная поддержка" до полного выполнения задач Миссии в рамках мирных соглашений", – добавил министр.
Зеленский и Загороднюк
Telegram-канал министра обороны
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 февраля в городе Доха (Катар) США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно закончить войну в Афганистане.
Подписали документ американский Спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель главаря "Талибана" Мулла Абдул Гани Барадар.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!