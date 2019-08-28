У Зеленского поддержали полное снятие неприкосновенности: первые детали

Команда президента Владимира Зеленского выступила за полное снятие неприкосновенности с народных депутатов Украины.

Об этом заявил Богдан Яременко, будущий глава комитета ВР по иностранным делам. Отмечается, что данный вопрос обговаривался на встрече украинского главы с партией "Слуга народа" 28 августа.

"Президент еще раз убедительно призвал этот вопрос [снятия депутатской неприкосновенности] решить", – сказал он.

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"Сомнения есть не в том, чтобы не голосовать за это, а за последствия. Что принятия этого решения может создать возможность для нечестных, скажем так, правоохранителей влиять на депутатов", – добавил политик.

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