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У Зеленского поддержали полное снятие неприкосновенности: первые детали

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Команда президента Владимира Зеленского выступила за полное снятие неприкосновенности с народных депутатов Украины.

Об этом заявил Богдан Яременко, будущий глава комитета ВР по иностранным делам. Отмечается, что данный вопрос обговаривался на встрече украинского главы с партией "Слуга народа" 28 августа.

"Президент еще раз убедительно призвал этот вопрос [снятия депутатской неприкосновенности] решить", – сказал он.

Верховная Рада

Верховная Рада

Коллаж

"Сомнения есть не в том, чтобы не голосовать за это, а за последствия. Что принятия этого решения может создать возможность для нечестных, скажем так, правоохранителей влиять на депутатов", – добавил политик.

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Персоны
Владимир Зеленский Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
политика Партия Слуга народа Депутатская неприкосновенность Верховная Рада Украины видео
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Колобов Макс
Колобов Макс
К концу каденции сами отменят Конституционным судом, а пока привет, полит репрессиям.
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