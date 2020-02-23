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23 февраля • обновлено в 18:43
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У Зеленского указали на проблемы языкового закона

12.1т
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики депутат Александр Ткаченко заявил, что закон о языке, который приняли в последние дни каденции прошлой Рады, заложил много рисков для общества в целом и для новых депутатов.

Об этом он заявил в интервью "Главкому". По его словам, к языковому закону есть отдельные вопросы, которые нуждаются в дискуссии.

"Относительно этого языкового закона есть вопросы, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг", – сказал Ткаченко.

Ткаченко заявил о пересмотре языкового закона

Ткаченко заявил о пересмотре языкового закона

Он отметил, что нардепы на базе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Так законодатели хотят найти компромиссный подход, который бы объединял страну.

Он добавил, что к дискуссии будут привлечены специалисты, ученые, эксперты.

"Если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали: слава Богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка", – сказал Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее министр образования Анна Новосад сообщила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке.

  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

  • Ранее Венецианская комиссия проверила украинский закон "О государственном языке" на соответствие стандартам ЕС и вынесла свой вердикт. Власти Украины предложили пересмотреть закон, проконсультировавшись с представителями национальных меньшинств и коренных народов.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина
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Комментарии
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Johnson Peter
Johnson Peter
Раз беруться за мову, значить ЗЕсранці відчувають що наближається гаплик і доведеться відповідати за всю туфту що вони втирали протягом року.
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Ferat Bey
Ferat Bey
**** Тут дело не только в законах. А дело в том, что вы не понимаете, и НЕ ХОТИТЕ понимать одну простую вещь. А вещь такая. Украинец, (как представитель украинской НАЦИИ, а не как «гражданин мира» и гражданин Украины) ПОКА ЕЩЁ может в Киеве послать nah… любого заумного либерала, пророссийского hohla, русского, еврея…и сказать ему на украинском языке, что он - УКРАИНЕЦ у себя дома, что он русского языка НЕ ПОНИМАЕТ, и что этот пророссийский hohol, русский, еврей… может катиться качать права в Россию, «русский мир», Израиль, на Северный Полюс… ПОКА таких ЗЛЫХ украинцев, которые могут послать nah… пророссийских «братанов» и либеральных улиток, в Киеве от силы 20%. Время ИДЁТ. А Путин СЕЙЧАС не просто ждёт, а всё делает для того, чтобы этих ЗЛЫХ, «с пещерным мышлением» украинцев осталось 10% на всю Украину. И это РЕАЛЬНО, судя по последним выборам с 73% любителей «95 квартала». И вот когда в Украине останется ЗЛЫХ украинцев «с пещерным мышлением» меньше 10%, Россия ТУТ ЖЕ, СПОКОЙНО и ЛЕГКО проглотит ВСЮ Украину, включая Днепр, Харьков, Одессу и Киев (может Львов и Ивано-Франковск ещё немного подёргаются). Точно так же как Россия проглотила Крым.
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Ukraine The
Ukraine The
Ferat Bey, эко тебя пучит) любо дорого послушать. Руководствуясь твоей логикой, Путин должен был "проглотить" Украину в середине 2000х. Тогда мовнюков было на порядок меньше. Что-то не коснется в твоей теории)
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Ferat Bey
Ferat Bey
После 2014 года украинец любого советского "участника ВОВ" с медалькми и даже Симоненко и Медведчука может послать nah.... ПОКА может. Ну а когда будет "русский мир" в КИЕВЕ, то уже не сможет, он тогда вообще ничего не сможет. И поедет он до города до Лондона, до Варшавы. Это если у него деньги есть. А если нет... то будет сидеть и сопеть в две дырочки, НИКУДА он из подводной лодки - "русского мира" не денется.
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россия москва
россия москва
...........украинский д.у.р.а.ч.о.к- модератор обосрался от страха и начал удалять комментарии?
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