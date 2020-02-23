У Зеленского указали на проблемы языкового закона

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики депутат Александр Ткаченко заявил, что закон о языке, который приняли в последние дни каденции прошлой Рады, заложил много рисков для общества в целом и для новых депутатов.

Об этом он заявил в интервью "Главкому". По его словам, к языковому закону есть отдельные вопросы, которые нуждаются в дискуссии.

"Относительно этого языкового закона есть вопросы, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг", – сказал Ткаченко.

Ткаченко заявил о пересмотре языкового закона

Он отметил, что нардепы на базе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Так законодатели хотят найти компромиссный подход, который бы объединял страну.

Он добавил, что к дискуссии будут привлечены специалисты, ученые, эксперты.

"Если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали: слава Богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка", – сказал Ткаченко.

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