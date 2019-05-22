У Зеленского озвучили планы на первые зарубежные поездки

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас рассматривает несколько вариантов для первого официального зарубежного визита.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Администрации Андрей Богдан. Он отметил, что глава государства уже получил несколько предложений.

"Есть много предложений, всегда в политикуме очень важен первый визит, мы думаем над этим, но ответа пока нет", – отметил Богдан.

Отметим, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что президент Зеленский в зарубежных визитах должен в первую очередь ориентироваться на Брюссель и Вашингтон. Дипломат подчеркнул, что свое видение последовательности визитов, их содержательной наполненности и нужных шагов он изложил на встрече с Зеленским еще до инаугурации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

Владимир Зеленский

Также Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента. Позже он заявил, что эту должность вывели из-под закона о люстрации.

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