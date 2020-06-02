Президент Украины Владимир Зеленский не занимается продажей высоких должностей, их можно лишь заслужить реальными делами.

Так в своем Telegram-канале первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов прокомментировал новость о задержании двух мужчин, которые прикрывались "дружбой с Зеленским" и пытались за 1 миллион долларов продать должность главы Харьковской ОГА.

"Некоторые так и не поняли главного: в Украине уже как год новая власть и "торговля" должностями осталась в прошлом. Мы поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество. Кресло главы ОГА купить нельзя, его можно только заслужить – своей репутацией, реальными делами, заботой о людях", – написал Трофимов.

"Зато в украинских СИЗО теперь можно снять платную камеру – и это единственная хорошая новость для задержанных сегодня "продавцов", – добавил он.

Владимир Зеленский и его команда. Иллюстрация Фото из соцсетей

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский на встрече с руководителями высших учебных заведений пожаловался на кадровый голод и заявил, что эту проблему должно решать качественное образование.