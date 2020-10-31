У Зеленского ответили на критику Венецианской комиссии по законопроекту о КСУ
Единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда, который отменил уголовное наказание за недостоверное декларирование, является прекращение полномочий его судей.
Таким образом представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал заявление Венецианской комиссии о том, что законопроект Владимира Зеленского – неконституционный.
"Я считаю, что КСУ своим решением фактически перечеркнул свою легитимность. Вряд ли этот состав КСУ может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы", – сказал он, добавив, что законопроект в данном случае является полностью адекватным.
Вениславский убежден, что сейчас вряд ли получится найти легитимное и конституционное решение, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
"В данной ситуации чисто правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение на заседании СНБО предложил президент, то есть законопроект, который внесен в ВР", – сказал он.
Напомним, что представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.