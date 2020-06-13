У Зеленского ответили на информацию о вспышке COVID-19 в Офисе президента

Кирилл Лютый Политика 19:52, 13.06.2020

Информация о вспышке коронавируса в Офисе президента Украины не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства Владимира Зеленского вечером в субботу, 13 июня.

"После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили", – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники ОП регулярно проходят тестирование.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский
Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня стало известно, что у первой леди Украины Елены Зеленской диагностирован коронавирус. При этом она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

Ранее президент Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом. Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче.

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