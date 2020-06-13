У Зеленского ответили на информацию о вспышке COVID-19 в Офисе президента

Информация о вспышке коронавируса в Офисе президента Украины не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства Владимира Зеленского вечером в субботу, 13 июня.

"После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили", – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники ОП регулярно проходят тестирование.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня стало известно, что у первой леди Украины Елены Зеленской диагностирован коронавирус. При этом она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

Ранее президент Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом. Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!