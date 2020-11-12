У Зеленского ответили на "давление" судей и назвали главу КСУ "неадекватным"
Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявил, что он не влиял на поведение судей КСУ.
Он признал, что общается с судьями, но влияния на них не имеет, передает УНН. По его словам, такие заявления это "абсолютная ерунда".
"Конечно, с судьями я общаюсь, но они самодостаточные люди, и на них кто-то влиять, в принципе, не может. У меня есть свой кабинет в Конституционном Суде и там периодически бываю. Конечно, я с судьями здороваюсь, разговариваю, но никакого влияния на них не имею и не могу иметь", – высказался Вениславский
При этом он отметил, что считает главу КСУ Александра Тупицкого "не совсем адекватным".
"Я общаюсь со всеми судьями нормально, кроме председателя (Александра Тупицкого – Ред.). Я считаю его не совсем адекватным, а с другими – рабочие отношения", – добавил представитель президента в КСУ.
Также Вениславский подчеркнул, что заседания КСУ являются закрытыми и посторонние там не могут присутствовать.
"Как можно говорить такие глупости? Заседание КСУ является закрытым, и на него никто зайти не может. И чтобы кого-то спровоцировать покинуть заседание, нужно быть там физически присутствовать", – подытожил он.
Напомним, что ранее Вениславский сказал, что решение КСУ по декларациям попало в Офис президента за день до обнародования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд официально отменил уголовную ответственность за ложь в декларации.
В результате этого Национальное агентство предотвращения коррупции вынуждено было закрыть реестр электронных деклараций.
Реагируя на решение КСУ, под зданием суда прошли протесты, а президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" Конституционного суда.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков инициировал законопроект №4304 о возобновлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства
Впоследствии судьи Конституционного суда поддержали его проект закона и выразили готовность дать разъяснения своего решения относительно электронного декларирования.
В итоге суд неоднократно обвинял власть в давлении и срыве работы.