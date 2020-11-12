У Зеленского ответили на 'давление' судей и назвали главу КСУ 'неадекватным'

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявил, что он не влиял на поведение судей КСУ.

Он признал, что общается с судьями, но влияния на них не имеет, передает УНН. По его словам, такие заявления это "абсолютная ерунда".

"Конечно, с судьями я общаюсь, но они самодостаточные люди, и на них кто-то влиять, в принципе, не может. У меня есть свой кабинет в Конституционном Суде и там периодически бываю. Конечно, я с судьями здороваюсь, разговариваю, но никакого влияния на них не имею и не могу иметь", – высказался Вениславский

При этом он отметил, что считает главу КСУ Александра Тупицкого "не совсем адекватным".

"Я общаюсь со всеми судьями нормально, кроме председателя (Александра Тупицкого – Ред.). Я считаю его не совсем адекватным, а с другими – рабочие отношения", – добавил представитель президента в КСУ.

Также Вениславский подчеркнул, что заседания КСУ являются закрытыми и посторонние там не могут присутствовать.

"Как можно говорить такие глупости? Заседание КСУ является закрытым, и на него никто зайти не может. И чтобы кого-то спровоцировать покинуть заседание, нужно быть там физически присутствовать", – подытожил он.

Напомним, что ранее Вениславский сказал, что решение КСУ по декларациям попало в Офис президента за день до обнародования.

Как сообщал OBOZREVATEL: