У Зеленского отреагировали на увольнение главы Нацбанка из-за "давления"

Обеспечение независимости Национального банка в Офисе президента Украины назвали безусловным приоритетом.

Такое сообщение пресс-служба ОП распространила в соцсетях 1 июня после заявления главы регулятора Якова Смолия об увольнении. Подчеркивается, что правление НБУ "будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма".

Офис президента также указал на важность совместной реализации "взвешенной монетарной и фискальной политик, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования".

Дискуссии о деятельности Национального банка, как сказано в сообщении, "должны быть лишены политической окраски".

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Как писал OBOZREVATEL, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал в отставку, назвав причиной "политическое давление".

В свою очередь правление регулятора заявило, что уважает решение Смолия и разделяет его предостережения.