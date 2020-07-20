У Зеленского отреагировали на требования Кадырова и указали на его место

Офис президента Украины Владимира Зеленского не считает нужным официально реагировать на заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В комментарии ОП агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что высказывания Кадырова не содержат в себе новизны, которая требует обязательной реакции.

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", – сказано в сообщении.

Также в Офисе президента указали, что заявления Кадырова об отношениях Украины и России являются компетенцией лишь президентов этих двух стран.

"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", – отметили в ОП.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кадыров потребовал извинений за шутки в свой адрес от Зеленского, когда тот еще был актером "95 Квартала". Кадыров пригрозил, что лидер Украины якобы будет вынужден прямо перед ним ответить.

Также Кадыров потребовал от Зеленского позвонить Путину и закончить войну на Донбассе, которую глава Чечни считает "гражданской".