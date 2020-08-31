У Зеленского открестились от заявлений Фокина по Донбассу

Некоторые слова, которые прозвучали от заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают позиции государства.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, написала пресс-служба ОП на сайте. В то же время, по мнению политика, большинство позиций, которые представил Фокин, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма, совершали другие тяжкие преступления. Чиновник также добавил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для целого Донбасса – речь идет лишь о временно оккупированных районах.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно озвучивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", – подытожил Ермак.

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