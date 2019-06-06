У Зеленского отказались показать "дорожную карту" по Донбассу: названа причина

"Дорожная карта" президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам будет обнародована только после согласования с партнерами по "нормандскому формату".

Об этом заявила в ходе брифинга в Администрации президента в четверг, 6 июня, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Относительно вопроса "дорожной карты" от президента относительно Минских переговоров – мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной", – пояснила она.

Владимир Зеленский theБабель

"С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в "нормандском формате", и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", – добавила Мендель, объяснив это интересами безопасности.

При этом Мендель рассказала, что включает "дорожняя карта": она касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На заседании Трехсторонней группы по урегулированию конфликта на Донбассе представитель Украины Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

Инициатива получила бурную реакцию в украинском политикуме и шквал критики в сторону президента Владимира Зеленского. Так, пятый президент Украины Петр Порошенко назвал подобные действия "выполнением российского сценария" и "предательством".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что такое решение Зеленского приведет к капитуляции, а не к миру.

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