У Зеленского отказались от Медведчука и "приписали" его России

Команда президента Владимира Зеленского выступает против того, чтобы Виктор Медведчук представлял Украину в переговорах с Российской Федерацией.

В эфире ток-шоу "Право на владу" об этом заявил глава Администрацию президента Андрей Богдан в четверг, 23 мая.

По его словам, ни Зеленский, ни кто-либо из его команды не знакомы с Медведчуком и никогда с ним не общались.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор", - заявил Богдан.

Андрей Богдан скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также Богдан выступил за проведение переговоров с Россией, заявив, что это крайне необходимо для прекращения войны в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!