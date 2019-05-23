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У Зеленского отказались от Медведчука и "приписали" его России

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Команда президента Владимира Зеленского выступает против того, чтобы Виктор Медведчук представлял Украину в переговорах с Российской Федерацией.

В эфире ток-шоу "Право на владу" об этом заявил глава Администрацию президента Андрей Богдан в четверг, 23 мая.

По его словам, ни Зеленский, ни кто-либо из его команды не знакомы с Медведчуком и никогда с ним не общались.

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"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор", - заявил Богдан.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также Богдан выступил за проведение переговоров с Россией, заявив, что это крайне необходимо для прекращения войны в Украине.

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Персоны
Виктор МедведчукАндрей Богдан
Место
Украина
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