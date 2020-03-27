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27 марта • обновлено в 22:59
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У Зеленского опровергли возможность дефолта в Украине

1.9т
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Украинская власть не рассматривает объявление дефолта в стране и рассчитывает на договоренности с МВФ по увеличению потенциального финансирования и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", – подчеркнула Мендель.

Юлия Мендель

Юлия Мендель

Википедия

"Украина очень долго и тяжело будет приходить в себя из-за дефолта. Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта", – отметила пресс-секретарь президента.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосуют необходимые законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и аграрном секторе. Они помогут Украине сохранить экономическую стабильность и обеспечат финансовую поддержку МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинских политиков предупредили о множестве рисков и опасностей для Украины, которые влечет за собой оглашение дефолта. Несмотря на это, некоторые из них предлагают не платить по внешним долгам.

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
дефолт МВФ
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