"У Зеленского оказался свой cвинарчук": Чорновол раскрыла детали скандала в партии "Слуга народа"

Если выборы в Верховную Раду 2019-го пройдут осенью, то из первых 100 кандидатов в списке президентской партии "Слуга народа" может никого не остаться.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол, комментируя скандал с Юрием Гусевым – замешанном в коррупции экс-замминистра обороны, который попал в списки "Слуги народа".

"Хороший "звоночек" сейчас прозвенел относительно господина Гусева в списках. Потому что лично этот господин был мной пойман на расхищении в топливе, квартирах и питании в армии", – рассказала Чорновол.

Она напомнила, что в 2015-2016 годах Гусев недолгое время занимал должность заместителя министра обороны Степана Полторака.

"Т.е. это а-ля Свинарчук, который вдруг попал в список уже Зеленского", – провела аналогию депутат.

При чем, по ее мнению, масштабы скандала вокруг Гусева даже больше, чем вокруг Свинарчука.

"По топливу мы его (Гусева. – Ред.) за руку поймали – 130 млн. Кстати, мы их вернули государству. По питанию в армии – 190 млн. И по квартирам поймали с самого начала. Но, к сожалению, сорвалась вся программа, поскольку квартиры не были куплены", – поделилась Чорновол.

Нардеп сообщила, что она является автором заявлений по этому делу в НАБУ и Генеральную прокуратуру. После того скандала Гусев был уволен, однако так и не наказан.

"Сегодня прошла информация, что из списка он снят. Но это не означает, что он не в команде (президента Зеленского. – Ред.). И это странно. Скандал со Свинарчуком, а тут такого Гусева-свинарчука берут в список", – отметила Чорновол.

"Почему Зеленский так апеллирует к досрочным выборам? Проблема в том, что если выборы сейчас дотянуть до осени, из его "списка 100" не останется никого. Придется всех снимать. Пока они там, потому что про них никто ничего не знает. Но та система, откуда они берутся... Извините, но я думаю о самом худшем", – призналась она.

После инаугурации Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат Юрий Гусев занимал 41 место в предвыборном списке партии "Слуга народа".

После того, как в СМИ просочилась информация о причастности Гусева к коррупционным схемам, экс-чиновник сам отказался от участия в выборах от президентской партии. При этом он заверил, что останется в команде Зеленского, но в другой роли.

Помимо Гусева, о своем выходе из списка "Слуги народа" объявили еще двое кандидатов – Дмитрий Спивак (№33) и Вадим Гутцайт (№81). А тусовщица из Киева Ирина Панченко под №73 была исключена по результатам "дополнительной проверки".

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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