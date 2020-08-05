У Зеленского обвинили Россию в религиозном "геноциде" в Крыму: под ударом оказалась ПЦУ

В Крыму пытаются выселить общину ПЦУ из собора в Симферополе.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило

притеснения Православной церкви Украины российскими оккупантами и сравнило их действия с геноцидом.

Реакция ведомства была опубликована на официальной странице в Facebook. Накануне, 4 августа, Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать решение оккупационных крымских судов о выселении общины ПЦУ из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

"Представительство осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии ПЦУ и ее верующих. Решение суда, направленное на выселение епархии из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению украинской церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было украинской церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты украинской церкви", – предупредил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Оккупационная "власть" требует выселения общины ПЦУ из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе Facebook Представительства президента Украины в АР Крым

"По сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Напомню, что решение о выселении из храма крымские суды постановили еще летом 2019 года. Одновременно власти РФ пытаются снести часовню в Евпатории. За неделю до этого архиепископ Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню", – добавил адвокат Сергей Заяц.

В связи с такими шагами российских захватчиков в Представительстве президента отметили, что совместно с Министерством иностранных дел, Министерством культуры и информационной политики, Прокуратурой АР Крым и дальше будут принимать все возможные меры по защите граждан, оказавшихся в оккупации.

"Российская Федерация в очередной раз совершает действия по уничтожению очагов украинской культуры в Крыму, преследуя украинскую религиозную общину", – говорится в официальном заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент получил постановление от так называемой "службы судебных приставов Крыма" о сносе храма ПЦУ в Евпатории. За невыполнение этого приказа ему пригрозили уголовным производством по ст. 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).