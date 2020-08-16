У Зеленского обвинили Лукашенко в провокациях против Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского обвинил главу Беларуси Александра Лукашенко в манипулятивных высказываниях относительно вмешательства в дела соседнего государства.

Так пресс-служба ОП отреагировала на слова Лукашенко о том, что "наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы".

В Офисе президента подчеркнули, что "межгосударственные отношения – это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок". В заявлении подчеркнули, что "независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра".

"Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательная провокационная поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?" – ответили Лукашенко.

В Офисе президента опровергли любое вмешательство в дела других государств, подчеркнув, что Украина "уважает и географические и политические границы каждой нации".

"Во-вторых, несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, – а мир видит, что доверия и близко нет – то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", – заявили у Зеленского.

Также ОП вспомнил о решении Беларуси передать России задержанных наемников ЧВК "Вагнера", среди которых были те, кто воевал против Украины на Донбассе.

"В-третьих, официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив вагнеровцев, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, однозначно говорит о ее внутренние ценности. Оставим этот вопрос риторическим", – написано в сообщении.

"Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это – уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков", – резюмировали в Офисе президента.

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