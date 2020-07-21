В Офисе президента обсуждают требования луцкого террориста к Зеленскому, – СМИ
В Офисе президента Украины идет обсуждение требования захватившего людей в автобусе в Луцке Максима Плохого (Кривоша).
Об этом заявил источник "Страны" в ОП, передает Telegram-канал издания. Напомним, от Владимира Зеленского террорист требует, чтобы тот записал видео и призвал всех посмотреть фильм "Земляне" об эксплуатации животных.
"Обсуждение идет. Важно правильно оценить риски ситуации со всех сторон. Можно открыть ящик Пандоры", – сказал собеседник журналистов.
Глава СБУ Иван Баканов в свою очередь подчеркнул, что сотрудники Службы безопасности делают все возможное, сообщается на сайте ведомства.
По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" начато уголовное производство по ч. 1 ст.258 (террористический акт).
"Сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", – заявил председатель СБУ.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.