В Офисе президента обсуждают требования луцкого террориста к Зеленскому, – СМИ

В Офисе президента Украины идет обсуждение требования захватившего людей в автобусе в Луцке Максима Плохого (Кривоша).

Об этом заявил источник "Страны" в ОП, передает Telegram-канал издания. Напомним, от Владимира Зеленского террорист требует, чтобы тот записал видео и призвал всех посмотреть фильм "Земляне" об эксплуатации животных.

"Обсуждение идет. Важно правильно оценить риски ситуации со всех сторон. Можно открыть ящик Пандоры", – сказал собеседник журналистов.

Скриншот

Глава СБУ Иван Баканов в свою очередь подчеркнул, что сотрудники Службы безопасности делают все возможное, сообщается на сайте ведомства.

По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко" начато уголовное производство по ч. 1 ст.258 (террористический акт).

"Сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", – заявил председатель СБУ.

Как писал OBOZREVATEL: