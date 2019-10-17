У Зеленского обратились в СБУ из-за протестов против капитуляции

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что передал Службе безопасности Украины доказательства подкупа участников акций "Нет капитуляции", которые протестуют против "формулы Штайнмайера".

"Да, я передал следователю [заявление], подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ", – цитирует его слова "РБК Украина".

Давид Арахамия LIGA.net

Ранее он попросил прощения у тех митингующих, которые вышли на протест "по зову сердца":

"У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал – за это я и извиняюсь".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Арахамия заявил, что его знакомым АТОшникам предлагали за участие в митингах на Майдане и под Офисом президента по тысяче гривен.

Он подчеркнул, что уверен: лишь малой части людей оплачивают участие в акциях, а реальных протестующих гораздо больше.

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