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У Зеленского обнародовали список претендентов на пост премьера

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Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра.

При этом он подтвердил, что главу партии Дмитрия Разумкова считают "безальтернативным" кандидатом на должность спикера Верховной Рады, передает "Радио НВ".

"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (председатель правления НАК Нафтогаз Украины), Юрий Витренко (исполнительный директор Нафтогаза), Алексей Гончарук (заместитель председателя ОП по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор Международного валютного фонда)", — рассказал Арахамия.

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Нардеп также назвал заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку главным претендентом на пост генерального прокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появился предварительный список кандидатов на пост заместителей главы фракции и глав парламентских комитетов от партии "Слуга народа".

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Персоны
Давид Арахамія Юрий Витренко Андрей Коболев Владислав Рашкован Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Партия "Слуга народа"
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