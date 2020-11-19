У Зеленского – об обысках в музее Революции Достоинства: неужели нужно было именно сейчас

В Офисе президента Украины отреагировали на обыски в Национальном музее Революции Достоинства в Киеве.

Как сообщается в Telegram ОПУ, не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана.

"Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий", – отметили в Офисе.

С другой стороны, согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств.

"Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все все увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве", – говорится в сообщении.

В ОПУ подчеркнули, что эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых, особенно путем "хорошо известных политических спекуляций".

"Сегодняшние события вокруг Музея Революции Достоинства должны завершиться четким юридическим заключением", – добавили в Офисе президента.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Национальном музее Революции Достоинства 19 декабря правоохранители провели обыск. Он санкционирован судом в рамках уголовного производства о возможном злоупотреблении служебным положением.

На фото, которые выложили сотрудники музея, видно, что в музей пришли представители следственного управления расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.