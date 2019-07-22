У Зеленского назвали вероятных спикера Рады и Генпрокурора – СМИ

Новым председателем Верховной Рады может стать "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Об этом сообщает издание "Новое время", отмечая, что политик – единственная кандидатура, которую на сегодняшний день рассматривает президентская партия.
При этом пост Генерального прокурора может занять Руслан Рябошапка.
"Еще одно важное кадровое назначение, которое предстоит сделать парламенту – это проголосовать за нового генерального прокурора. Им может стать Руслан Рябошапка, замглавы ОПУ", – отмечается в публикации.
Дмитрий Разумков
Руслан Рябошапка
Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков заявил, что в новой Верховной Раде законопроекты будут ставиться на голосование только один раз, как это разрешено регламентом.
Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков устроил словесную перепалку с избирательницей на участке в Киеве.
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