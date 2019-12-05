У Зеленского назвали точную дату местных выборов у террористов на Донбассе

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса могут пройти осенью 2020 года, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.
Об этом он сказал во время выступления в лондонском Chatham House, передают "Новости Донбасса". По его словам, в команде Зеленского хотят провести выборы одновременно по всей Украине.
"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине [кроме оккупированного Крыма] 31 октября 2020 года", – сказал Ермак.
Помощник Зеленского озвучил возможную дату выборов на Донбассе
По его словам, для проведения выборов на Донбассе необходимо будет расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ.
"Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата", – отметил Ермак.
Также помощник президента подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только тогда, когда там не будут находится иностранные войска или нелегальные вооруженные группы. На день проведения выборов донбасский участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.
Отметим, что названная Ермаком дата – это суббота, а выборы в Украине проходят по воскресеньям.
Как писал OBOZREVATEL, в СНБО заявили, что выборы на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса возможны только по украинским законам и в присутствии отечественных и иностранных наблюдателей.
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