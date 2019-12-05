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5 декабря • обновлено в 14:49
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У Зеленского назвали точную дату местных выборов у террористов на Донбассе

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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса могут пройти осенью 2020 года, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.

Об этом он сказал во время выступления в лондонском Chatham House, передают "Новости Донбасса". По его словам, в команде Зеленского хотят провести выборы одновременно по всей Украине.

"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине [кроме оккупированного Крыма] 31 октября 2020 года", – сказал Ермак.

Помощник Зеленского озвучил возможную дату выборов на Донбассе

Помощник Зеленского озвучил возможную дату выборов на Донбассе

По его словам, для проведения выборов на Донбассе необходимо будет расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ.

"Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата", – отметил Ермак.

Также помощник президента подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только тогда, когда там не будут находится иностранные войска или нелегальные вооруженные группы. На день проведения выборов донбасский участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.

Отметим, что названная Ермаком дата – это суббота, а выборы в Украине проходят по воскресеньям.

Как писал OBOZREVATEL, в СНБО заявили, что выборы на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса возможны только по украинским законам и в присутствии отечественных и иностранных наблюдателей.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
У терористів ніхто проводити вибори не буде. Озброєні сепаратисти мають час до осені прибратися з Донбасу і не заважати людям жити у межах законів.
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
31 октября аж 2020 года? И ты ещё будешь там где сидишь? Оптимистичный ты наш!:)
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tosirova tossika
tosirova tossika
село -проигравшая сторона , а когда и как пройдут выборы решат сами жители Донбасса и Луганска ! так шо хуторяне, закатывайте губища взад ! слава украини !
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