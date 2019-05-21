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У Зеленского назвали имя вероятного секретаря СНБО

28.8тЧитать материал на украинском

Экс-министр финансов Александр Данилюк, который отвечает в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность, может стать секретарем СНБО.

О том, что его кандидатура рассматривается, заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава Администрации президента Андрей Богдан. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, Данилюк – специалист, который сможет провести ряд необходимых реформ в сфере обороны и закупок вооружения.

Новости
Данилюк рассказал о первых шагах Зеленского по Донбассу
Александр Данилюк

Александр Данилюк

LIGA.net

"Мы считаем, что Министерство обороны и соответствующий законопроект уже работает на сегодняшний день в Украине, СНБО должны возглавлять не профессиональные военные, там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведения максимально качественных изменений именно технического, вооруженного обеспечения нашей армии", – рассказал Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент уволил Виктора Муженко с должности начальника Генштаба Вооруженных сил. Его кресло занял Руслан Хомчак.

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Персоны
экс-министр Александр ДанилюкАндрей БогданВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
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Комментарии
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
"узеленского" это кто?покажите этого ,который все знает всех назначает и все говорит.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Это напоминает времена Ющенко, где его крысы сразу бросились делить портфели, в конце концов переругались и просрали страну, все надежды десятки миллионов украинцев на достойное будущее
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Боже спаси Украину. И прости глупцам выбор Шута....
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