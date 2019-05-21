У Зеленского назвали имя вероятного секретаря СНБО

Экс-министр финансов Александр Данилюк, который отвечает в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность, может стать секретарем СНБО.

О том, что его кандидатура рассматривается, заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава Администрации президента Андрей Богдан. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, Данилюк – специалист, который сможет провести ряд необходимых реформ в сфере обороны и закупок вооружения.

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"Мы считаем, что Министерство обороны и соответствующий законопроект уже работает на сегодняшний день в Украине, СНБО должны возглавлять не профессиональные военные, там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведения максимально качественных изменений именно технического, вооруженного обеспечения нашей армии", – рассказал Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент уволил Виктора Муженко с должности начальника Генштаба Вооруженных сил. Его кресло занял Руслан Хомчак.

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