У Зеленского наметился зарубежный визит: куда поедет

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.

В это день там должна пройти конференция по поддержке реформ в Украине. "Оно (приглашение — Ред.) лично, по крайней мере по телефону, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", — сказал он в интервью "Радио Свобода".

Правда, при этом посол подчеркнул, что в Канаде понимают, что в это время в Украине будет в разгаре избирательная кампания.

Владимир Зеленский

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников", — отметил Ващук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Администрации Андрей Богдан заявил, что Зеленский сейчас рассматривает несколько вариантов для первого официального зарубежного визита.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!