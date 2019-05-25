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У Зеленского наметился зарубежный визит: куда поедет

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Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.

В это день там должна пройти конференция по поддержке реформ в Украине. "Оно (приглашение — Ред.) лично, по крайней мере по телефону, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", — сказал он в интервью "Радио Свобода".

Правда, при этом посол подчеркнул, что в Канаде понимают, что в это время в Украине будет в разгаре избирательная кампания.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников", — отметил Ващук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Администрации Андрей Богдан заявил, что Зеленский сейчас рассматривает несколько вариантов для первого официального зарубежного визита.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Папуасам треба сначала в Вашингтоне отметиться,сплясать гопака в вышиванках перед вылыким белым господином,а уж потом к панам помельче йихать чоботы целовать
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Александров Сергей
Александров Сергей
Не иначе как клоуна вызвали на очередной корпоратив!
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
хай путін йому на цю поїздку надасть суперлайнера суперджета
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