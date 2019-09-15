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15 сентября • обновлено в 15:22
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У Зеленского могут ликвидировать должность главы КГГА: как это возможно

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Из новой редакции закона Украины "О столице" могут убрать упоминание должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Хотя она и прописана в Конституции.

Об этом в интервью LB.ua сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. При этом он добавил, что новая реформа децентрализации вообще не предполагает глав ОГА.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

replyua.net

"Возможно, в новой редакции закона "О столице" такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Киев хоть и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность", – объяснил Корниенко.

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Политик напомнил, что госадминистрации в Украине планируют заменить префектурами, которые будут следить за законностью решений местных советов. С учетом этого новшества столица не должна стоять особняком в вопросах реформирования.

Как писал OBOZREVATEL, в начале июля появилась информация, что новый глава государства стремится разделить полномочия мэра и главы столичной администрации. Вся исполнительная власть должна перейти ставленнику президента Украины.

Кличко заявил, что, продвигая инициативу о разделении обязанностей мэра Киева и главы КГГА, Зеленский не должен забывать, с чего начинался Майдан. Ведь первыми его поддержали именно жители украинской столицы.

Также он отметил, что скандальный план Зеленского является лишением Киева местного самоуправления. Он упрекнул президента в возвращении старых методов Януковича.

Мэр Киева не исключил, что главой КГГА Зеленский может назначить владельца сети МАФов в Киеве, кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Андрея Холодова.

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Тема
Реформы Зеленского
Место
Украина Киев
Теги
КГГА Партия Слуга народа
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