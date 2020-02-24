Главная Новости
24 февраля • обновлено в 14:31
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

У Зеленского категорично высказались по вступлению Украины в НАТО

4.8т
Читать материал на украинском

В будущей военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в Североатлантическом альянсе.

Это произойдет в течение ближайших двух-трех месяцев. С таким заявлением выступил гендиректор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Иван Апаршин во время публичной дискуссии, посвященной годовщине внесении изменений в Конституцию, передает "Интерфакс-Украина".

"Приобретение Украиной членства в НАТО – это вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время будут указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель страны – полноправное членство в альянсе", – подчеркнул он.

Иван Апаршин заявил, что в будущей военной стратегии Украины будет задокументировано курс страны на членство в НАТО

Иван Апаршин заявил, что в будущей военной стратегии Украины будет задокументировано курс страны на членство в НАТО

По словам Апаршина, стремление Украины к членству в НАТО подтверждается практическими шагами, которые на протяжении последнего времени осуществляла власть.

"Бюджет увеличено. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня утвержден. Сегодня опять-таки на уровне комитета будут внесены некоторые изменения..." – добавил он.

Также гендиректор Директората по вопросам нацбезопасности отметил, что Офис президента уже начал инспекционную проверку Минобороны и Вооруженных сил по вопросам территориальной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Марта Рок
Персона
Иван Апаршин
Место
Украина
Теги
Офис президента НАТО
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
2
6
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну ладно, свою страну развалили - подумали на украине, что бы ещё развалить)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Сбитень пихтовый с имбирем и прополисом, 220мл-это даже не обсуждается..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Любят на украине всякие члeны
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги