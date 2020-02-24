В будущей военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в Североатлантическом альянсе.
Это произойдет в течение ближайших двух-трех месяцев. С таким заявлением выступил гендиректор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Иван Апаршин во время публичной дискуссии, посвященной годовщине внесении изменений в Конституцию, передает "Интерфакс-Украина".
"Приобретение Украиной членства в НАТО – это вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время будут указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель страны – полноправное членство в альянсе", – подчеркнул он.
Иван Апаршин заявил, что в будущей военной стратегии Украины будет задокументировано курс страны на членство в НАТО
По словам Апаршина, стремление Украины к членству в НАТО подтверждается практическими шагами, которые на протяжении последнего времени осуществляла власть.
"Бюджет увеличено. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня утвержден. Сегодня опять-таки на уровне комитета будут внесены некоторые изменения..." – добавил он.
Также гендиректор Директората по вопросам нацбезопасности отметил, что Офис президента уже начал инспекционную проверку Минобороны и Вооруженных сил по вопросам территориальной обороны.
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