В будущей военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в Североатлантическом альянсе.

Это произойдет в течение ближайших двух-трех месяцев. С таким заявлением выступил гендиректор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Иван Апаршин во время публичной дискуссии, посвященной годовщине внесении изменений в Конституцию, передает "Интерфакс-Украина".

"Приобретение Украиной членства в НАТО – это вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время будут указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель страны – полноправное членство в альянсе", – подчеркнул он.

Иван Апаршин заявил, что в будущей военной стратегии Украины будет задокументировано курс страны на членство в НАТО

По словам Апаршина, стремление Украины к членству в НАТО подтверждается практическими шагами, которые на протяжении последнего времени осуществляла власть.

"Бюджет увеличено. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня утвержден. Сегодня опять-таки на уровне комитета будут внесены некоторые изменения..." – добавил он.

Также гендиректор Директората по вопросам нацбезопасности отметил, что Офис президента уже начал инспекционную проверку Минобороны и Вооруженных сил по вопросам территориальной обороны.

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