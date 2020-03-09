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9 марта • обновлено в 19:27
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У Зеленского хотят "вырастить" замену Авакову: Кравчук озвучила решение

2.2т
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В "Слуге народа" хотят предложить кандидатуру заместителя главы МВД, который в будущем мог бы возглавить ведомство.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в интервью "24 каналу". По ее словам, Арсен Аваков сохранил свою должность в новом Кабмине якобы из-за отсутствия подходящего кандидата.

"МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо", – рассказала Кравчук.

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде", – добавила она.

Зеленский и Аваков

Зеленский и Аваков

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский лично выступил за то, чтобы Аваков остался на своей должности, назвав его "одним из самых эффективных чиновников".

Также была информация о том, что Аваков может стать вице-премьером по обороне. Этой должности сейчас в Кабмине нет, но в "Слуге народа" хотели бы ее ввести.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Александр Аваков Евгения Кравчук
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
А зачем растить? Саше Авакову уже 32 года, вполне созрел для поста заместителя министра. А как папка лет через …надцать уйдёт на покой, тут тебе и готовый преемник. :)
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну просто риги якісь: говорити на чорне по іншому - далеко не ознака розуму.
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