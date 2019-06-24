У Зеленского хотят убрать "лишние" министерства: что известно

В Администрации президента Владимира Зеленского подняли вопрос о сокращении количества министерств в будущем правительстве и намерены в ближайшее время подать проект коалиционного соглашения.

Об этом в понедельник, 24 июня, в ходе конференции в Киеве, посвященной реформе государственного управления, заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", – сказал он.

Замглавы АП также засомневался в целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми. Четверо из них сказали: "Ликвидируй!" – поделился он.

Алексей Гончарук LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у президента Украины Владимира Зеленского отчитались о проделанной работе за первый месяц на должности. Команда главы государства опубликовала видео, где сообщила о достижениях гаранта за месяц нахождения у власти.

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