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У Зеленского хотят убрать "лишние" министерства: что известно

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В Администрации президента Владимира Зеленского подняли вопрос о сокращении количества министерств в будущем правительстве и намерены в ближайшее время подать проект коалиционного соглашения.

Об этом в понедельник, 24 июня, в ходе конференции в Киеве, посвященной реформе государственного управления, заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", – сказал он.

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У Зеленского хотят убрать "лишние" министерства: что известно

Замглавы АП также засомневался в целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми. Четверо из них сказали: "Ликвидируй!" – поделился он.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у президента Украины Владимира Зеленского отчитались о проделанной работе за первый месяц на должности. Команда главы государства опубликовала видео, где сообщила о достижениях гаранта за месяц нахождения у власти.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАлексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
В целесообразности "министерства Крыма" вислоухие не сомневаются))
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