У Зеленского хотят засекретить разговоры о "корабельной сосне" и заказе проституток: что задумал Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил планы по разработке законопроекта, который сделает незаконной публикацию секретных записей разговоров высокодолжностных лиц.

Специалисты уже раскритиковали данную идею, назвав ее наступлением на свободу слова и попыткой скрыть деятельность от общественности. Есть мнение, что таким образом чиновники хотят сделать секретными свои скандальные выходки про "анал-табу" и "корабельную сосну". Чем опасна такая инициатива – узнавал OBOZREVATEL.

Наступление на свободу слова

В первую очередь юристы и адвокаты подчеркивают, что принятие такого документа прямо противоречат нормам Конституции о свободе слова.

Директор Центра противодействия коррупции Дарина Каленюк в комментарии OBOZREVATEL отмечает, что сейчас публикация переписки депутатов Верховной Рады в зале парламента, которую фиксируют журналисты, не противоречит законам Украины.

На это обращает внимание и адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. Он ссылается на рекомендации Совета Европы по правам человека, которые говорят о противоправности привлечения к ответственности журналистов или общественных деятелей за публикацию подобной информации.

Идея Ермака противоречит нормам Конституции о свободе слова. "112 Украина"

"Тот же Совет Европы по правам человека уже неоднократно говорил, что публичное лицо обладает ограниченным иммунитетом от критики. И нельзя считать, что, например, фиксация и публикация переписки в стенах ВР – это вмешательство в личную жизнь. В ЕСПЧ указывали на противоправность привлечения к ответственности за публикацию подобной информации журналистов или общественных деятелей", – рассказал он.

По мнению Каленюк, повышение уровня закрытости информации в Украине ничем хорошим не закончится. А сами власти таким образом хотят добиться неприкосновенности, закрытости и отсутствия подотчетности.

"Прозрачность власти – это инструмент подотчетности избранных или назначенных представителей власти. Журналисты имеют возможность, и это их право – публиковать значимую информацию. Если чиновник производит информацию, которая интересна для общества, то есть случаи, где ее нужно публиковать", – отмечает юрист.

Народный депутат 8-го созыва и бывший заместителем председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза прямо говорит, что предложение Ермака относится к перепискам депутатов про "анал-табу" и "корабельную сосну", которые показывают их нечистоплотность и коррупционные связи.

В ОП хотят наступить на свободу слова. "Корреспондент"

"Это попытка защитить власть от освещения всех ее негативных моментов. Они копируют российский вариант – там есть закон, который запрещает критиковать власть. Более того, в РФ преследуют за любую критику власти", – говорит экс-нардеп в комментарии OBOZREVATEL.

Попытка скрыть незаконную деятельность

Нередко в СМИ появляются публикации переписок или записей разговоров, которые уличают политиков и чиновников в причастности к коррупционным схемам, обсуждают незаконные сделки, нелестно отзываются о своих коллегах или же попадаются на заказе проституток прямо в зале парламента.

Так, в конце октября 2019 года народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко журналисты подловили на переписке с представительницей секс-индустрии на сайте знакомств. Во время голосования он просматривал анкеты девушек, а затем поинтересовался условиями встречи с одной из них. На что она ответила: "Привет. Место – твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Также все помнят скандал с публикацией "слугой народа" Гео Леросом так называемых пленок Ермака в марте этого года. На них, вероятно, родной брат руководителя ОП Денис Ермак обсуждает возможность кадровых назначений по государственной линии за деньги.

А в конце июня отличились глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко. Во время рабочего визита в Николаев они при включенном микрофоне стали обсуждать свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву. Корниенко заявил, что она "баба рабочая, как корабельная сосна" и "вообще красавица".

Нардепов от "Слуги народа" часто ловили на скандальных переписках. РБК

Таких записей за год деятельности ВР собралось немало. Кравец считает, что если в ОП хотят сделать незаконным публикации подобных переписок, это говорит исключительно о боязни действующей власти, а также о попытке скрыть свои нелегальные действия от общественности.

"Если законопроект будет принят, СН смогут уже открыто договариваться о вызове проституток в парламент, решать свои бизнес-задачи, заказывать туристические поездки и заниматься откровенно не законотворческой деятельностью, а своими личными интересами", – сказал адвокат.

Защитить иностранных партнеров

На фоне нарастающего критического обсуждения инициатив Ермака сам глава ОП поспешил оправдаться, сказав в комментарии НВ, что данный законопроект будет призван обеспечить защиту иностранных партнеров от незаконного прослушивания их разговоров с украинскими топ-чиновниками.

По его словам, предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о совершении преступлений, в частности коррупционных, высшими должностными лицами Украины.

Андрей Ермак. "Слово и дело"

Сам чиновник говорит, что вопрос стал актуален на фоне публикаций народным депутатом Андреем Деркачем аудиозаписей разговоров якобы пятого президента Петра Порошенко с вероятным кандидатом в президенты США Джо Байденом.

Но юристы указывают на то, что в нашей правовой системе уже прописаны все механизмы, которые позволяют привлечь к ответственности тех, кто публикует информацию для служебного пользования или же государственную тайну.

"Вопрос не в том, как эти разговоры были опубликованы, а как эти записи вообще попали к Деркачу. Здесь вопрос к СБУ, что они делали, к Службе государственной охраны также. У нас есть куча статей, по которым можно привлекать к ответственности лиц, которые сливают такую информацию. Дополнительно создавать какие-то институты не требуется", – считает Каленюк.

Береза же уверен, что эта инициатива хуже "диктаторских законов", принятых 16 января 2014 года, украинцы должны не допустить ее реализации.

"Если этот законопроект попадет даже на первое чтение в парламент, нужно выводить людей. Это даже страшнее законов 16 января, потому что это атака на права и свободу граждан, на свободу слова, на борьбу с коррупцией, и это фактически попытка законсервировать власть в ее самом грязном варианте", – заявил политик.