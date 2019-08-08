У Зеленского есть шанс договориться с Путиным: подмечен важный нюанс

У президента Украины Владимира Зеленского сейчас есть шанс добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса.

Такое мнение в интервью "Сегодня" озвучил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. По его словам, пока у Зеленского нет внятной концепции и плана по России, но он еще может изменить ситуацию.

"Переговоры действительно должны вестись и быть при этом кулуарными, если есть желание восстановить мир. Сейчас, на мой взгляд, благоприятный момент. Усталость в России от санкций нарастает, российская элита хочет как-то что-то сделать. Но дьявол, конечно, в деталях, которые нельзя будет упустить. Но еще раз скажу, что я считаю, что есть решение, есть такие компромиссы, которые позволили бы Путину уйти с Донбасса, при этом будучи приемлемыми для Украины", – сказал Пономарев.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

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