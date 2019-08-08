Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

У Зеленского есть шанс договориться с Путиным: подмечен важный нюанс

1.9т Читать материал на украинском

У президента Украины Владимира Зеленского сейчас есть шанс добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса.

Такое мнение в интервью "Сегодня" озвучил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. По его словам, пока у Зеленского нет внятной концепции и плана по России, но он еще может изменить ситуацию.

"Переговоры действительно должны вестись и быть при этом кулуарными, если есть желание восстановить мир. Сейчас, на мой взгляд, благоприятный момент. Усталость в России от санкций нарастает, российская элита хочет как-то что-то сделать. Но дьявол, конечно, в деталях, которые нельзя будет упустить. Но еще раз скажу, что я считаю, что есть решение, есть такие компромиссы, которые позволили бы Путину уйти с Донбасса, при этом будучи приемлемыми для Украины", – сказал Пономарев.

Новости
Донбасс, моряки, торговля: о чем Зеленский говорил с Эрдоганом

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Илья Пономарев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
7
Смешно
2
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не думаю что с таким отморозком и идиотом как Путин можно обоюдно выгодно договориться
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...