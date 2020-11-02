У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, – Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил уверенность, что у президента Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе (ТКГ), но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить", – сказал первый президент интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Кравчука, за последний год Украина активно работала над урегулированием вопроса войны на востоке страны.

"И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали – это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление", – отметил он.

Кравчук также подчеркнул, что украинская сторона использует все возможности "Минска", однако при необходимости готова искать дополнительные форматы переговоров.

"Шесть лет идет война, мы сделали и будем делать дальше, а россияне, чтобы ты не делал, говорят, что не так, потому что у них другая цель. У них цель уничтожить Украину, очевидно, я так думаю. Поэтому я убежден, нельзя дальше делать вид, что мы идем вперед, когда они не дают идти вперед", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, Кравчук ранее заявил, что на новой встрече "нормандской четверки" Украина намерена предоставить свой план действий по урегулированию ситуации на Донбассе.