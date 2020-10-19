У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны, – Палица

На сегодняшний день альтернативы Владимиру Зеленскому нет, но он должен начать чувствовать ответственность за судьбу страны.

Такое мнение озвучил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица в программе "Откровенный разговор" на телеканале "112 Украина". По его убеждению, это либо произойдет до нового года, или уже не случится.

Проблемой, которую не может решить Зеленский, по словам Палицы, является то, что он не контролирует ситуацию. Поэтому, как говорит политик, есть вопрос о том, почему президенту не докладывает его окружение.

"Напоминает 37-й год, когда люди, сидя в тюрьмах, писали письма Сталину и говорили, что Иосиф Виссарионович, видимо, не знает, что происходит в Советском Союзе", – прокомментировал Палица.

Впрочем, политик убежден: на сегодняшний момент лучшего президента не будет.

"Он должен оставаться президентом, но начать чувствовать ответственность за судьбу страны. И разогнать всех тех людей, которые сели на потоки, которые довели страну до того, что мы оказались в ужасной экономической и катастрофической эпидемической ситуации. Это либо произойдет до нового года, или уже не произойдет", – отметил Палица.