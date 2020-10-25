У Зеленского ответили на эксперимент блогера с опросом в Хмельницком
В Хмельницком один из координаторов "Опоры" умудрился несколько раз проголосовать за вопросы президента
Свой эксперимент он снял на видео и выложил в сеть
Организаторы опроса президента считают, что активист сам принес опросные листы
Организаторы опроса "5 вопросов от Президента" назвали ситуацию в Хмельницком провокацией.
Там блогер и координатор общественной организации "Опора" Андрей Попик умудрился семь раз заполнить анкету и опустить ее в урну для опроса. Все это он снял на видео. У Владимира Зеленского допустили, что он мог "подстроить" эту ситуацию.
"Если вы внимательно рассмотрите видео, можно заметить, что интервьюера отвлекли, чтобы это снять. И планшеток, на которых так называемый блогер заполняет анкету, у наших интервьюеров нет. А бланки опроса этого блогера явно принесены с собой.
Считаем, что это подготовленная провокация для того, чтобы дискредитировать опрос.
Конечно, социологическая компания, которая проводит опрос, проверит эту информацию, и если она подтвердится, результаты конкретно этого интервьюера в общем подсчете учитываться не будут", – сообщили OBOZREVATEL.
Сам блогер утверждает, что он спросил разрешение у интервьюера проголосовать второй раз. И затем проголосовал еще несколько раз, ставя отметки в опросном листе, и опуская его в урну.
Видео он выложил на своей страничке в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.
В нем он призвал их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах и, помимо голосования, ответить на пять важных для общества вопросов.
25 октября, одновременно с открытием избирательных участков, стартовал и президентский опрос.
Его проигнорировал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, хотя участие в официальном голосовании на выборах принял.