У Зеленского ответили на эксперимент блогера с опросом в Хмельницком

Организаторы опроса "5 вопросов от Президента" назвали ситуацию в Хмельницком провокацией.

Там блогер и координатор общественной организации "Опора" Андрей Попик умудрился семь раз заполнить анкету и опустить ее в урну для опроса. Все это он снял на видео. У Владимира Зеленского допустили, что он мог "подстроить" эту ситуацию.

"Если вы внимательно рассмотрите видео, можно заметить, что интервьюера отвлекли, чтобы это снять. И планшеток, на которых так называемый блогер заполняет анкету, у наших интервьюеров нет. А бланки опроса этого блогера явно принесены с собой.

Считаем, что это подготовленная провокация для того, чтобы дискредитировать опрос.

Конечно, социологическая компания, которая проводит опрос, проверит эту информацию, и если она подтвердится, результаты конкретно этого интервьюера в общем подсчете учитываться не будут", – сообщили OBOZREVATEL.

Сам блогер утверждает, что он спросил разрешение у интервьюера проголосовать второй раз. И затем проголосовал еще несколько раз, ставя отметки в опросном листе, и опуская его в урну.

Видео он выложил на своей страничке в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL: