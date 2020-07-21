У Зеленского допустили ляп со статусом президента Швейцарии

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского ошибочно назвала президента Швейцарии Симонетту Зоммаруга "главой государства", которая якобы осуществляет "государственный визит".

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины. Там в частности отметили, что на официальной церемонии встречи в Мариинском дворце "начальник роты почетного караула отрапортовал главам двух государств".

Также в сообщении несколько раз упоминалось, что президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга "находится в Украине с государственным визитом".

В то же время, согласно конституции Швейцарии, нет ни одного человека, которого считают главой государства, а потому Зоммаруга не может осуществлять государственные визиты.

Особенности устройства власти в конфедерации объяснили на официальном сайте Федерального Совета Швейцарии.

"В отличие от других страны, в Швейцарии нет одного человека, который является главой государства ... Хотя из названия может показаться иначе, президент Швейцарии не является главой государства. Этот пост не занимает один человек – а (главой государства является) коллективный орган, Федеральный совет", – проинформировали на сайте.

Национальное правительство Швейцарии состоит из семи членов, которые избираются Объединенным федеральным собранием. Каждый федеральный советник назначается Федеральным собранием на один год в качестве президента Конфедерации в соответствии с принципом старшинства. Федеральный президент председательствует на сессиях исполнительной власти и выполняет специальные церемониальные обязанности, особенно за рубежом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга прилетела в Украину с трехдневным визитом по приглашению главы государства Владимира Зеленского.