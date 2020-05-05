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6 мая • обновлено в 00:32
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У Зеленского дали ответ о судьбе безвиза Украины с ЕС

2.7т
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Безвизовый режим для Украины с Евросоюзом не будет отменен.

Слухи, которые появились на фоне пандемии COVID-19, опроверг замглавы Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба Владимира Зеленского.

По его словам, государства просто будут постепенно открывать свои границы для иностранцев.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими – у нас безвизовый режим не только с Европейским союзом", – заявил Жовква.

Иллюстрация. Безвиз

Иллюстрация. Безвиз

Антикор

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский еще после выхода Великобритании из ЕС предложил принять Украину. Он отметил, что это "очень удобный момент".

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
Тег
Офис президента
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