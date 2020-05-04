У Зеленского был жесткий разговор с Тищенко из-за скандала с "Велюром"
Президент Украины Владимир Зеленский жестко обсудил с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко инцидент вокруг работы его столичного ресторана "Велюр" во время карантина.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко вечером в понедельник, 4 мая, в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.
"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других нардепов: если ты народный депутат – не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то", – сказал Тимошенко.
Отвечая на вопрос о результатах "жесткого разговора", он отметил, что теперь ресторан не работает.
"Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, один день или два и так далее, но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать", – добавил Тимошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко опроверг информацию о том, что "Велюр" работает, вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном, поблагодарив журналистов за расследование.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что ресторан Тищенко ждет наказание – будет составлен административный протокол. Такое же наказание ждет еще около 140 заведений, которые нарушили карантин.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.